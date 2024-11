世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」が2024年11月22日(金)、23日(土)に京セラドーム大阪にて開催されました。「BIG BLUR:What is Real?」をコンセプトに開催された本祭典。2日間で9万人以上ものファンを熱狂の渦に包みました。

なかでも、22日のステージではファン投票により選出された「最もグローバルで新たな魅力を発揮し、活躍したアーティスト」に贈られる「Ponta Pass Global Favorite Artist」が発表!10月17日からのPontaパス会員を対象にした一般投票で栄えある賞を手にしたのは、「TOMORROW X TOGETHER」。メンバー・HUENINGKAIさんは「このように価値ある賞をプレゼントしてくれたファンのMOAの皆さん、ありがとうございます。今年一年、MOAの皆さんのおかげでエネルギーをもらいました。2回、曲を出しましたが、応援を情熱的にしてくださいました。僕たちのそばで、いつも支えてくださるスタッフの皆さんにも心から感謝したいです。大好きです」と述べ、感謝の気持ちを伝えました。

当日会場には数々のブースが出展。その中でも盛り上がっていたのが「2024 MAMA AWARDS」のアーカイブ配信を行う「Pontaパス」のブース「PontaパスStation」です。授賞式さながらのフォトブースやキャンペーンなど、大盛り上がりだった現場の様子をお届けします!

世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」今年の出演者は? 韓国のエンタメ大手CJ ENMが主催する「MAMA AWARDS」。1999年に「Mnet映像音楽対象」として開始され、2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に、そして2022年に「MAMA AWARDS」とリブランディングされ、世界の音楽授賞式として飛躍しました。 今年の「2024 MAMA AWARDS」は、「BIG BLUR : What is Real?」をコンセプトに、日本時間11月22日正午からロサンゼルスにてスタート。そして日本では11月22日と23日に京セラドーム大阪にてCHAPTER1、CHAPTER2として開催されました。 CHAPTER1では、BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、izna、Lee Young Ji、ME:I、PLAVE、TOMORROW X TOGETHER、TREASUREなどが本授賞式だけの特別パフォーマンスを披露。 CHAPTER2では、信頼できる俳優キム・テリがホストとして登場し、アーティストたちと華麗なオープニングを飾り、(G)I-DLEのMEGA STAGE、ZEROBASEONEのCINEMATIC STAGEをはじめ、aespa、BIBI、INI、MEOVV、SEVENTEENなどのアーティストがステージを盛り上げました。

会場をさらに盛り上げるべく、外では数々のブースが展開。「MAMA AWARDS」の生配信とアーカイブ動画が配信される「Pontaパス」のブース「PontaパスStation」も盛り上がっていました!

「PontaパスStation」では、アーティスト気分を満喫できるフォトブースが登場。レッドカーペットを歩いて舞台に立ち、受賞したアーティストのように記念撮影ができます。周囲からは「可愛い!」「おめでとう!」と声がかかり、まさに人気アーティストになったよう。

撮影した写真はその場で号外として発行されるので、すぐにSNSへのシェアを楽しむ方も。またブース内では、Xで号外の写真に「#推しへの愛を叫ばせてくれ」をつけて投稿するとプレゼントがもらえるキャンペーンも実施。多くの方が推しへの愛を叫んでいました……!

最後に、Pontaパス公式SNSのフォローをして、スペシャルグッズをゲット。SNSを常にチェックしておけば、Pontaパスのお得な情報を取り逃さずに確認できます!

11/29から日本最速でアーカイブ配信が決定!

詳細はこちら

Ponta Pass Global Favorite ArtistにはTOMORROW X TOGETHERが受賞!

「最もグローバルで新たな魅力を発揮し、活躍したアーティスト」に贈られる「Ponta Pass Global Favorite Artist」。10月17日からPontaパス会員を対象に一般投票を開始し、ついに22日の「2024 MAMA AWARDS」にて発表されました。

8組のノミネートから選ばれた栄えある受賞者は、K-POPアーティストとしてデビューから最短期間で日本4大ドームツアーを達成した実力派「TOMORROW X TOGETHER」。SNSでも、ファンの歓喜の声が溢れ、盛り上がりました!

Pontaパスなら日本最速でアーカイブ配信!さらにM COUNTDOWNの観覧招待も!?

2024年10月2日より「auスマートパスプレミアム」からさらにお得さがアップしてリニューアルした「Pontaパス」。月額548円だけで、ローソン商品をお得にゲットできたりPontaポイントがお得に貯められたりするだけでなく、映画館の鑑賞割引、ライブや音楽、漫画などのエンタメデジタルコンテンツが楽しめるといった、特典いっぱいのサービスです。

そんなPontaパスでは、「2024 MAMA AWARDS」のアーカイブ動画を日本最速の2024年11月29日10時から配信が決定。なんと授賞式から1週間で推しのステージをじっくり鑑賞できちゃいます!

さらに、今Pontaパス会員になると、韓国で人気の音楽番組「M COUNTDOWN」の観覧を18週連続で招待されるキャンペーンも! 12月23日(月)までにプレエントリーすれば、当選確率は10倍にアップ。韓国で推しと同じ空気を堪能できるチャンスです。

Pontaパスでは過去3年分のMAMA AWARDSも見られるため、推しの歴史を振り返れるほか、アーカイブ動画までの間、過去のMAMA AWARSで今年の余韻に浸る……なんてことも。そのほかにもMAMA AWARDSを存分に楽しめる特典が盛りだくさん。

今なら初回30日間無料。この機会にPontaパスに入会し、お得な特典を利用しちゃいましょう!

©CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.

『2024 MAMA AWARDS』アーカイブ配信

日程:2024年11月29日(金)~

2024 MAMA AWARDS 特設サイト:https://entm.auone.jp/camp/5g-mama2024/lpc

[PR]提供:Pontaパス