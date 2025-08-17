会社には、いろんな性格や価値観を持った人たちが集まっている。仕事に慣れてきたら、後輩の指導を任せられることもあるだろう。ジェネレーションギャップや価値観の多様化が進む現代、指導や関わり方に正解はなく、互いの認識のズレがトラブルの火種になることも少なくない。

今、後輩指導のあり方が改めて問われているが、指導云々よりも先に「ちょっとやばいな……」と感じざるをえない後輩もいるのでは?

そこで、マイナビニュース会員にアンケートを実施し、職場にいた「やばい後輩」について聞いてみた。実体験からエピソードを抜粋し、漫画で紹介していこう。

会社で充電していいですか? と聞かれてOKしたが、翌日持ってきたのは……

会社で「充電していいか」と聞かれてOKでしたが、持ってきたのはキャンプ用のポータブル電源……! 想像していた充電器ではなかった。

後輩との関係性

「後輩との関係性は、単なる上下関係だけではなく、組織全体の成長にも関わる重要な要素である」――。やばい後輩に遭遇した際には、絶望したり憤慨したりする前に、ぜひこの言葉を心の中で復唱してほしい。

調査時期: 2023年10月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 1,000人

調査方法: インターネットログイン式アンケート