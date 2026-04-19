Z世代は「価値観の多様性」や「仕事と私生活のバランス」を重視する傾向があると言われています。こども家庭庁の若者意識調査でも、20代は働く上で「やりがい」や「自分の時間」を重視する回答が上位に挙がっており、コミュニケーションにおいてもフラットさを志向する様子がうかがえます。こうした違いが、敬語や上下関係に対する受け止め方の差につながり、職場や学校でのすれ違いとして表れる場面もあるのかもしれません。

今回、Z世代と働くマイナビニュース会員のビジネスパーソンを対象にアンケートを実施しました。結果を踏まえ、日常の中で感じられる具体的なエピソードをイラスト化。Z世代の価値観やコミュニケーションの“温度差”を、身近な出来事として捉え直していきます。

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Z世代が会議を拒否?! 「出ません」発言に上司が固まった瞬間

Z世代が映す、これからのコミュニケーションのかたち

総務省の通信利用動向調査では、10～20代のSNS利用率が9割を超え、同世代間での即時的でカジュアルなやりとりが日常化している様子がうかがえます。こうした環境の中で育ったZ世代の「フラットな関係志向」は、従来のマナーとの違いとして受け取られる一方で、対話のあり方を見直すきっかけにもなっているのかもしれません。

敬意の表し方は一つではなく、互いの前提を言語化しながら関係性を築いていくことが、世代間の距離を縮めるヒントになるとも考えられます。小さな違和感を対話に変えていくことが、新たな“共通言語”につながっていくのではないでしょうか。

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調査時期: 2023年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート