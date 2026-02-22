Z世代は「価値観の多様性」や「仕事と私生活のバランス」を重視する傾向が指摘されています。こども家庭庁の若者意識調査では、20代は働く上で「やりがい」「自分の時間」を重視する回答が上位に並び、コミュニケーションではフラットさを志向。こうした背景は、敬語や上下関係に対する“温度差”を生み、職場や学校でのすれ違いを招きやすくしています。

今回、Z世代と働くマイナビニュース会員のビジネスパーソンを対象にアンケートを実施。結果を踏まえ、実体験に基づくエピソードをイラスト化しました。Z世代の価値観やコミュニケーションの“温度差”を、感情×社会性の視点で可視化します。

Z世代「仕事だけ尊敬」は古い? 帰り道の一言が刺さる

「仕事だけがすべて」という価値観に、静かに違和感を突きつける……。Z世代は、仕事だけではなく、恋愛も趣味も大切にする等身大の本音がリアルですね。

フラットな関係志向のZ世代

総務省の通信利用動向調査では、10～20代のSNS利用率が9割超とされ、同世代間での即時的・カジュアルなやりとりが日常化。Z世代の「フラットな関係志向」は、旧来のマナーを揺さぶりつつ、対話次第で組織の関係性をしなやかに更新する契機にもなります。敬意の表し方は一つではありません。相互の前提を言語化し、ルールを共創することが、世代間の分断を越える最短距離。小さな違和感を対話に変える――それが次の“共通言語”になります。

調査時期: 2023年12月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート