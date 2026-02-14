バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた“冬のバイクあるある”的な思い出をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「いいことは一度もない。冬にバイクは乗りたくなかった」(男性／58歳）

「よかったと思うことはあまりない。寒いし風が冷たいので本当に体の芯から冷えてしまう」(女性／43歳)

「休憩時に飲むホットコーヒーが格別」(男性／45歳)

アンケート結果では「冬は寒くていいことなどない」という回答が圧倒的に多かったのですが、たしかに冬のバイクは寒すぎるし、リスクも低くありません。筆者も若い頃は“気合い”で雪の日も乗っていましたが、もはや転んだら身体がバラバラになる歳になったので控えていますし、誰かに強くおススメもしません。

しかし、キツかった冬ツーリングの思い出は鮮明に覚えているんですよね。さまざまな事件がおきるわけで、今でも友人とゲラゲラ笑いながら話をします。マンガの自販機ネタですが、仲間が「ホットコーヒー」を押したのに「冷たいお汁粉」が出てきたこともありました。ジャンケンで負けた人が飲むことになりましたが、筆者はここぞというときに負けるのです。

調査時期: 2025年11月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 194人

調査方法: インターネットログイン式アンケート