新型コロナウイルス感染拡大のため、在宅勤務を始めた、始める予定の方は少なくないはず。「自宅は最低限の設備しかなく、仕事ができるような環境じゃない」と慌てるビジネスパーソンもいそう。また、在宅時間が長くなったことで家の快適性を追求したくなっている人もいるのでは。

これまではデジタル機器や文具をメインに扱いましたが、テレワーク疲れも耳にします。前回のお香でのメンタルケアに続いて、今回はフィジカル面として、運動不足解消の提案です。

ゲーム機やソフトがなくてもスマホだけでOK

家庭用ゲーム機「Wii(ウィー)」では「Wii Fi(ウィー フィット)」などのフィットネス系のゲーム、小型・軽量化したゲーム機「Switch(スイッチ)」では「リングフィット アドベンチャー」が大当たり。長く品薄状態が続いています。

そんな中、健康志向のネットユーザー達は「アプリならスマホだけでトレーニングできる!」と、ナイキの「Nike Training Club(ナイキ トレーニング クラブ)」というアプリに注目しているようなのです。

テレワーカーも自宅でアスリートになろう!?

同社のトレーニング関連のアプリは、「Nike Run Club(ナイキ ラン クラブ)」と「Nike Training Club(ナイキ トレーニング クラブ)」の2つ。ランニングはゼロから始めるにはハードルが高いですが、トレーニングアプリならちょっと興味アリ。どんなアプリで、どのような経緯で生まれたものなのでしょうか。

広報担当者に聞いてみました。

――アプリ発案、リリースのきっかけはどんなことですか?

ナイキ広報担当者: 「Nike Run Club」のアプリが多くのランナーに愛用され、熱くご支持くださる声を予想以上にいただき、社内でも驚きました。これを踏まえ、さらに多機能にわたるトレーニングエクスペリエンスを提供したいという強い思いから、『Nike Training Club』が生まれたのです。

――どんな方が使っていらっしゃるのでしょうか。また、どのような感想が寄せられていますか?

ナイキ広報担当者: このアプリは、男女問わず心と体を健康に保ちたいと思うすべての年齢のアスリートにご愛用いただいており、彼らから寄せられた熱心なコメントに励まされています。アスリートとは、ナイキの共同設立者ビル・バウワーマンの言葉通り、『IF YOU HAVE A BODY, YOU ARE AN ATHLETE(身体さえあれば誰もがアスリートである)』という考えを示します。

NTCアプリは一人ひとりに合わせたトレーニングを選択でき、レベルとスケジュールを自分でパーソナライズできることも人気の理由の一つとなっています」。

ヨガやストレッチなどのハードでない運動から始めよう

トレーニングプランはレベルとスケジュールに合わせて自分で設定できる 写真提供:ナイキ

さて、これから寒くなり、運動不足にも拍車がかかりそうです。ユーザーである、ビジネスパーソンはどう思っているのでしょう。

――テレワーク推奨や外出自粛の動きが高まる中、反響が増えたなどの実感はありますか?

ナイキ広報担当者: アプリに対する愛着や思い入れなど、ユーザーの熱意がさらに高まっている印象です。このアプリは、すべてのレベルに対応するトレーニングメニューを提供できます。例えば「デスクから離れて7分間で全身をリラックス」などといったトレーニングは、外出自粛期間中に特に人気がありました。

――働く男女にお勧めの使い方があったら教えてください。

ナイキ広報担当者: そのときどきの自分のニーズにぴったりなワークアウトを見つけることができます。例えば、リラックスを求めるなら気持ちを落ち着けるヨガフローや、デスクワークで緊張した体と心をほぐす動きなど、ハードでないメニューもあります。 これらは、世界トップクラスのナイキマスタートレーナーによる指導のもと、ナイキが厳選したワークアウト。体が動かせるスペースが限られている場合も、また、まだ運動経験ゼロの方にも親しみやすい内容となっています。

iOS用とAndroid用がある

アプリは無料。スマホ1台あれば始められるという手軽さが素晴らしい。忙しいビジネスパーソンでも簡単に始められるのでは!?