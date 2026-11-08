価値観の変化の中で、「専業主夫」というスタイルも徐々に認知が広がり、家庭ごとの最適な役割分担が模索される時代。この連載では、そんな主夫の日常に潜む“あるある”を、青木ぼんろさんの4コマ漫画でお届けします。
外食の値段に驚愕
物価高に悩んでいるのはどこの家庭も一緒。食費のやりくりを頑張る仲間通し、この手の話題は尽きません。
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次回も、主夫の日常に隠れたクスッと笑える瞬間をお届けします。
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