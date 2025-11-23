マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、「マイナビニュース【エンタメ・ホビー】」YouTubeチャンネルの人気動画から、視聴者の再生が極めて多かったシーンをピックアップする「集中再生特報」をお送りする。

中島歩

SNSで「クズ」「気持ち悪い」と非難の嵐だった役柄

取り上げる動画は、今年7～9月に放送されていたフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』に出演した中島歩のインタビュー。木村文乃演じる主人公の交際相手・川原役で出演したが、朝ドラ『あんぱん』(NHK)で演じたヒロインの夫・次郎で演じた誠実な役から一転、二股交際の上に「2人同時に付き合わないと燃えない」と言い出すキャラクターに、SNSでは「クズ」「気持ち悪い」と非難の嵐が巻き起こるなど、強烈なインパクトを残していた。

インタビューアーの質問に、ロートーンボイスとスローテンポな独特の語り口で答えていく中島。最も再生されたのは、『あんぱん』での経験が『愛の、がっこう。』にどう生きているかを問う場面だった(7分26秒～)。

目をつぶり、腕を組んで少し悩み、「(『あんぱん』では)あんなに誠実だった人が…と前振りになるという“見た目”的な効果があると思うんです」と答えを絞り出すかのような姿。さらに、あごに手を当てて「ん～」と考え込む様子が映し出されている。

2番目に再生されたシーン(3分57秒～)も、俳優を目指したきっかけを聞かれ、やはり腕を組んであごに手を当て、考え込みながら答える場面。たっぷりと間を持たせた語り口調がクセになり、繰り返し視聴する人も多いようだ。

ラウールも「今年一番笑いました(笑)」とドハマリ

それを裏付けるように、コメントでは「『川原』を演じてああ喋ってると思ってたら素でこういう話しかたなんですねw」「この人本当にマイペースですよね。 この喋り方も独特でこれからも頑張って個性的な俳優さんになってほしい」という感想が続々。

また、「声に惚れた」「声が抜群に良い。そして独特の存在感がありますね」「おっとりした落ち着いた雰囲気イイなあ」「今までいなかったタイプの俳優さんだ…」と、魅惑のボイスの虜になった視聴者の声も目立っていた。来年1月には、草川拓弥とのW主演ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』(テレビ東京)のスタートも控えており、さらなる飛躍も期待できそうだ。

『愛の、がっこう。』の記者会見で、終始独特のスローテンポでコメントするたびに会場を笑わせ、ラウール(Snow Man)も「今年一番笑いました(笑)」とドハマリしていたことをきっかけにオファーし、実現した今回の動画インタビュー。この雰囲気と魅力は映像でないと伝わらないので、ぜひ視聴して癒やされてほしい。