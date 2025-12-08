1962年に誕生して以来、「親愛なる隣人」として世界各地の人々から愛されているマーベル・コミックのヒーロー・スパイダーマン。スパイダーセンスという超人的能力を持ち、スパイダーウェブでニューヨークを飛び回るスパイダーマンの姿を、多くの人が見たことがあるでしょう。このスパイダーマンを主人公にした実写映画はマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)開始以前の2002年から制作され、興行的にも成功を収めてきました。この「スパイダーマン」シリーズの成功が、MCUにつながったとも言われています。

本記事では、この「スパイダーマン」が主人公の映画を4つのシリーズに分けて紹介します。各作品のあらすじや見る順番を解説しますので、ぜひチェックしてください。

映画「スパイダーマン」シリーズを見る順番

「スパイダーマン」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズの歴史やシリーズ間のつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「スパイダーマン」シリーズの歴史とつながり

1962年にマーベル・コミックで誕生したスパイダーマンは、もともと実写化は難しいとされてきました。しかし、CG技術が発展してきた2002年にサム・ライミ監督、トビー・マグワイア主演で映画化され、ソニー・ピクチャーズの配給で見事に成功を収めました。トビー・マグワイアが主人公のピーター・パーカーを演じた「スパイダーマン」シリーズは2007年までに3作にわたって制作されています。

その後、2012年にマーク・ウェブ監督、アンドリュー・ガーフィールド主演で「アメイジング・スパイダーマン」シリーズとしてリブートされました。この「アメイジング・スパイダーマン」シリーズは、全2作で終了しています。このシリーズもソニー・ピクチャーズが配給を担当しています。

やがて、ディズニーによりMCUの制作が開始されました。これまで単独ヒーローとして描かれてきたスパイダーマンですが、ソニー・ピクチャーズとマーベルの契約により、スパイダーマンがMCU内の作品に登場することが決定。トム・ホランドがスパイダーマンを演じ、ディズニー配給のMCU作品にも出演することとなりました。

また、トム・ホランド主演のスパイダーマン単独映画も3作制作され、ジョン・ワッツが監督を務めています。この単独シリーズはMCUに属する作品ですが、配給はソニー・ピクチャーズが行っています。このトム・ホランド主演シリーズは「スパイダーマン:ホーム」シリーズ、「スパイダーマン:MCU」シリーズなどと呼ばれています。

これらの3つのシリーズは、同じピーター・パーカーが主人公でありながら、それぞれ別のユニバースを舞台としています。3つのシリーズは基本的には別の次元の物語であり、同じ時代であったとしても交わることはありません。魔術などで、マルチバースの扉が開くとき以外は……。

また、これらの実写映画とは別に、マイルス・モラレスという有色人種の少年がスパイダーマンとして活動するアニメ映画「スパイダーバース」シリーズも存在します。2019年からスタートしたこのシリーズは、MCUには属さず、ソニー・ピクチャーズが配給を行っています。

「スパイダーマン」シリーズの公開順

映画『スパイダーマン』(2002) 映画『スパイダーマン2』(2004) 映画『スパイダーマン3』(2007) 映画『アメイジング・スパイダーマン』(2012) 映画『アメイジング・スパイダーマン2』(2014) 映画『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』(2016) 映画『スパイダーマン:ホームカミング』(2017) 映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018) 映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019) 映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』(2019) アニメ映画『スパイダーマン:スパイダーバース』(2019) 映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021) アニメ映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)

「スパイダーマン」シリーズは、2002年に第1作が公開されて以降、3つの実写シリーズと1つのアニメシリーズが制作されました。スパイダーマンはMCUの作品でも活躍しており、スパイダーマンが登場する映画は2025年時点で全13作にのぼります。

「スパイダーマン」シリーズの時系列順

基本的には、「スパイダーマン」シリーズは時系列順に展開していきます。しかし、「スパイダーマン」シリーズ、「アメイジング・スパイダーマン」シリーズ、「スパイダーマン:MCU」シリーズ、「スパイダーバース」シリーズはそれぞれ別のユニバースの作品なので、直接的なつながりはありません。

「スパイダーマン」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「スパイダーマン」シリーズは、以下の順で見ることをおすすめします。

映画『スパイダーマン』(2002) 映画『スパイダーマン2』(2004) 映画『スパイダーマン3』(2007) 映画『アメイジング・スパイダーマン』(2012) 映画『アメイジング・スパイダーマン2』(2014) 映画『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』(2016) 映画『スパイダーマン:ホームカミング』(2017) 映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018) 映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019) 映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』(2019) 映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021) アニメ映画『スパイダーマン:スパイダーバース』(2019) アニメ映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)

「スパイダーマン」シリーズはどのシリーズから見ても作品を楽しめますが、見る順番は、シリーズごとに公開順で鑑賞するのがおすすめです。「スパイダーマン:MCU」シリーズは他のMCUヒーローたちとの関係性や、物語に大きな影響を及ぼした事件などもあるため、「アベンジャーズ」シリーズを先にご覧になってからの方がより楽しめるでしょう。

映画「スパイダーマン」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「スパイダーマン」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『スパイダーマン』

あらすじ

幼くして両親を失った高校生のピーター・パーカーは、伯父夫婦とともに暮らしている。遺伝子を組み換えたクモにかまれたピーターは、超人的な能力を身につけることに。ピーターはその能力に浮かれていたが、自分の無責任な行動が原因となり、伯父のベンを死に至らしめてしまう。正義を守ることの大切さに目覚めたピーターは、ニューヨークを襲うヴィラン「グリーン・ゴブリン」と戦うことに……。

出演/トビー・マグワイア、ウィレム・デフォー、キルスティン・ダンスト、ジェームズ・フランコ、J・K・シモンズ

監督/サム・ライミ

公開年/2002年

『スパイダーマン2』

あらすじ

高校を卒業し大学生となったピーター・パーカーは、学業とアルバイトに追われる日々を送っていた。ある日ピーターは、幼なじみで昔から好きだった女性・MJと再会する。また、親友のハリーが、父親を死なせた仇として「スパイダーマン」を憎んでいることも、悩みの種となっていた。やがて、MJやハリーとの関係など、溜まったストレスが影響し、ついには「スパイダーマン」としての特殊能力が使えなくなる事態に陥ってしまう……。

出演/トビー・マグワイア、アルフレッド・モリーナ、キルスティン・ダンスト、ジェームズ・フランコ

監督/サム・ライミ

公開年/2004年

『スパイダーマン3』

あらすじ

世間から注目されるようになった、ピーター・パーカーこと「スパイダーマン」は人気に慢心し、恋人となったMJと心がすれ違ってしまう。その頃、「スパイダーマン」の正体を知った親友・ハリーは、新たな敵「ニュー・ゴブリン」となって戦いを挑んでくるようになる。そして伯父のベンを殺した真犯人を知ったピーターは、復讐心に取り憑かれてしまう。そんな彼の心の闇に謎の地球外生命体が寄生し、漆黒のコスチュームに身を包んだ「黒いスパイダーマン」へと変貌してしまう……。

出演/トビー・マグワイア、トーマス・ヘイデン・チャーチ、キルスティン・ダンスト、ジェームズ・フランコ、トーマス・ヘイデン・チャーチ、トファー・グレイス

監督/サム・ライミ

公開年/2007年

『アメイジング・スパイダーマン』

あらすじ

幼い頃に両親が失踪したピーター・パーカーは、伯父夫婦に育てられて高校生となる。両親失踪の謎を追うピーターは、オズコープ社の実験室でクモにかまれ、超人的な能力を手に入れることに。その頃オズコープでは、コナーズ博士が爬虫類の再生能力を応用した人体再生の研究を行なっていた。自らが実験台となった結果、コナーズ博士は、怪物リザードマンに変貌してしまう。超人的な能力を手にしたピーターは、スパイダーマンとしてリザードマンと戦うが……。

出演/アンドリュー・ガーフィールド、エマ・ストーン、リス・エヴァンス

監督/マーク・ウェブ

公開年/2012年

『アメイジング・スパイダーマン2』

あらすじ

ピーター・パーカーは、街の平和を守るスパイダーマンとして活躍していた。ピーターの幼なじみでオズコープを継いだハリーは、自身の不治の病を治すため「スパイダーマン」の血液を求めていた。一方、オズコープ社内では電気技師のマックスが事故に遭い、電気を操る怪人「エレクトロ」と化す。やがてハリーはエレクトロを味方に付け、ピーターを「スパイダーマン」に変えたクモの体液を発見し、自らに注入。「グリーン・ゴブリン」に変貌してしまう……。

出演/アンドリュー・ガーフィールド、エマ・ストーン、ジェイミー・フォックス、デイン・デハーン

監督/マーク・ウェブ

公開年/2014年

『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』

あらすじ

『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』のソコヴィアでの戦いから1年。アベンジャーズの力の暴走を恐れた世界各国は、彼らを国連の管理下に置く「ソコヴィア協定」を発案。アイアンマン、ブラック・ウィドウらは協定に署名することに同意するが、キャプテン・アメリカ、ホークアイらは協定に反対。アベンジャーズが分裂し、戦うことになる。トニー・スタークにスカウトされたピーター・パーカーは、アイアンマン側につきアベンジャーズ同士による空港での戦いに参戦することに……。

出演/クリス・エヴァンス、ロバート・ダウニー・Jr.、スカーレット・ヨハンソン、セバスチャン・スタン、ジェレミー・レナー、トム・ホランド

監督/アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ

公開年/2016年

『スパイダーマン:ホームカミング』

あらすじ

アベンジャーズの仲間入りを果たしたスパイダーマンことピーター・パーカーは、ニューヨークの平和を守っていた。ある日、武器密売組織と怪人「バルチャー」に接触し、民間人の命を危険に晒してしまったピーターは、アベンジャーズのメンバーから外されることに。あこがれの女子生徒・リズの父親・エイドリアンが、武器密売組織のボスでバルチャーの正体であることを知ったピーターは、再びスパイダーマンとして悪に戦いを挑むことを決意する……。

出演/トム・ホランド、マイケル・キートン、ジョン・ファヴロー、ジェイコブ・バタロン、ローラ・ハリアー、ロバート・ダウニー・Jr.

監督/ジョン・ワッツ

公開年/2017年

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

あらすじ

6つすべてを集めると、全宇宙を壊滅させるほどの無限の力を得られる「インフィニティ・ストーン」。宇宙最強の敵・サノスはソー、ハルク、ロキを倒し、ストーンを求めて地球に襲来した。それを迎え撃つべくアイアンマン、キャプテン・アメリカらアベンジャーズが結集。スパイダーマン、ドクター・ストレンジ、ブラックパンサー、ガーディアンズたちも加わり、人類の存亡をかけた壮絶な激闘が開始された……。

出演/ロバート・ダウニー・Jr、クリス・ヘムズワース、マーク・ラファロ、クリス・エヴァンス、スカーレット・ヨハンソン、トム・ホランド

監督/アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ

公開年/2018年

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

あらすじ

宇宙最強の敵・サノスによって、ヒーローたちを含む全人類の半数が滅亡するという決定的な敗北を喫したアベンジャーズ。宇宙を漂うアイアンマンや生き残ったキャプテン・アメリカ、ソーらはサノスへの逆襲を期し、再結集。量子世界にいたアントマンは、事態の打開策としてタイムトラベルを提案する。彼らは失われた35億の生命と仲間を取り戻すべく、成功の確率1,400万605分の1という大逆転劇に挑んでいく……。

出演/ロバート・ダウニー・Jr、クリス・エヴァンス、マーク・ラファロ、クリス・ヘムズワース、スカーレット・ヨハンソン、トム・ホランド

監督/アンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ

公開年/2019年

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

あらすじ

高校の研修旅行でヨーロッパを訪れたピーターたちは、水の都・ヴェネチアで巨大な水の怪物に襲われ、謎のヒーロー「ミステリオ」に救われる。アイアンマンの後継者として見られることに重荷を感じていたピーターは、ミステリオこそが彼の後継者にふさわしいと考え、トニー・スタークから受け継いだ防衛システムのコントロール装置を譲ってしまう。しかしそれはミステリオが仕組んだ罠だった。ミステリオが持つ裏の顔に気づいたピーターは、防衛システムを取り返すべく戦いを挑む……。

出演/トム・ホランド、サミュエル・L・ジャクソン、ゼンデイヤ、ジェイク・ギレンホール、ジョン・ファヴロー

監督/ジョン・ワッツ

公開年/2019年

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

あらすじ

スパイダーマンであることを全世界に知られてしまったピーター・パーカーは、魔術ですべてをなかったことにできないかと、魔法使いドクター・ストレンジに相談する。しかし、魔術の発動中に彼を邪魔してしまったことで、ニューヨークに「ドック・オク」、「グリーン・ゴブリン」などの過去のシリーズ作品に登場したヴィランが現れる。いくつものパラレルワールドから「スパイダーマン」に関わる存在が集まってきていたのだ。そんなヴィランたちと戦うピーターの前に現れたのは、なんと……。

出演/トム・ホランド、ベネディクト・カンバーバッチ、ゼンデイヤ、ジェイコブ・バタロン、マリサ・トメイ

監督/ジョン・ワッツ

公開年/2021年

『スパイダーマン:スパイダーバース』

あらすじ

ブルックリンに暮らす13歳のマイルス・モラレスは、突然変異した蜘蛛にかまれ、スパイダーマンの能力を手に入れる。キングピンとグリーン・ゴブリンによる実験をスパイダーマンが止めようとしている現場に居合わせたマイルスは、スパイダーマンからメモリースティックを託される。キングピンによりスパイダーマンが殺害され、マイルスは新生スパイダーマンとなることを誓うが……。

出演/シャメイク・ムーア、ヘイリー・スタインフェルド、リーヴ・シュレイバー、マハーシャラ・アリ、リリー・トムリン

監督/ボブ・ペルシケッティ、ピーター・ラムジー、ロドニー・ロスマン

公開年/2019年

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

あらすじ

アース1610でピーター・パーカーからスパイダーマンを受け継いだマイルス・モラレスは、かつて共に戦ったアース65出身のグウェン・ステイシーと再会。やがて各ユニバースからスパイダーマンが集うマルチバースの中心へとたどり着いた。グウェンはさまざまなユニバースのスパイダーマンが集う「スパイダー・ソサエティ」の一員となっていたのだ。やがてマイルスは、マルチバースを守ろうとする多くのスパイダーマンたちと敵対することになってしまい……。

出演/シャメイク・ムーア、ヘイリー・スタインフェルド、ブライアン・タイリー・ヘンリー、ルナ・ローレン・ベレス、ジェイク・ジョンソン

監督/ホアキン・ドス・サントス、ケンプ・パワーズ、ジャスティン・Ｋ・トンプソン

公開年/2023年

映画「スパイダーマン」シリーズとは

「スパイダーマン」シリーズは、クモに噛まれたことをきっかけに、スパイダーセンスという超人的能力を得たピーター・パーカーという青年の物語です。ニューヨークで暮らすピーター・パーカーは、その能力を生かして摩天楼の治安を守ることで、ニューヨーカーから「親愛なる隣人」として親しまれています。ベンおじさん、メイおばさんの2人に育てられた両親のいないピーターは、彼らから「大いなる力には大いなる責任が伴う」と教えられました。この言葉は、ピーターにとって大きな指針となっています。

映画「スパイダーマン」シリーズの最新作

この「スパイダーマン」シリーズの最新作となるのが、2026年夏に公開予定の映画『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』です。トム・ホランドが主演を務める本作は、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のデスティン・ダニエル・クレットンが監督を務めています。

「スパイダーマン:MCU」シリーズに属するこの作品では、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』で全世界の人々から忘れられてしまったピーター・パーカーの数年後が描かれます。ニューヨークで孤独に暮らしていたピーターの前に、新たなヴィランが現れるのですが……。

本作では、トム・ホランドのほか、MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンが再登場。さらに、ハルク役でマーク・ラファロ、パニッシャー役でジョン・バーンサルが出演すること、またヴィランとしてスコーピオン、トゥームストーンが登場することが発表されています。

MJやネッドはピーターの記憶を取り戻すのか、ハルクやパニッシャーはどのようにスパイダーマンと関わるのか……。2026年の公開が待たれるところです。

「スパイダーマン」シリーズの主要キャラ

ここでは「スパイダーマン」シリーズに登場する主要なキャラクターたちを紹介します。

キャラクター名 特徴や性格 ピーター・パーカー/スパイダーマン ニューヨークのクイーンズで暮らす高校生。両親はおらず、メイおばさんと暮らしている。クモに噛まれたことをきっかけに、高い身体能力と第六感「スパイダーセンス」、手から糸を出す「スパイダーウェブ」などの能力を身につける。「親愛なる隣人」としてニューヨーカーから親しまれるニューヨークの等身大ヒーロー。全シリーズに登場 メリー・ジェーン・ワトソン 通称MJ。隣の家で育ったピーターの幼なじみ。ピーターの愛する女性だが、彼の親友・ハリーと付き合っていたことも。「スパイダーマン」シリーズに登場 グウェン・ステイシー ピーター・パーカーの恋人。美しいブロンドを持つ知的な女性。「スパイダーマン」シリーズ、「アメイジング・スパイダーマン」シリーズに登場 ハリー・オズボーン ピーターの親友で、オズコープを経営するノーマン・オズボーンの息子。ノーマンの死後、自身もグリーン・ゴブリンとなる。「スパイダーマン」シリーズ、「アメイジング・スパイダーマン」シリーズに登場 ミシェル・ジョーンズ 通称MJ。ピーターの高校の同級生で恋人。ネッド・リーズとともに、スパイダーマンとなったピーターをサポートしている。「スパイダーマン:ホーム」シリーズに登場 ネッド・リーズ ピーターの高校の同級生で親友。ピーターがスパイダーマンであることを知り、「椅子の男」としてピーターをサポートしている。MJの親友でもある。「スパイダーマン:ホーム」シリーズに登場 ベン・パーカー ピーター・パーカーの父方の叔父。ピーターを息子のように育てる。スパイダーマンとなったピーターに「大いなる力には大いなる責任が伴う」という言葉を与える。「スパイダーマン」シリーズ、「アメイジング・スパイダーマン」シリーズに登場 メイ・パーカー ピーターの叔母。夫のベンを亡くしたのち、ピーターを母のように支えている。やんちゃなピーターに助言を与え、優しく励ます。全シリーズに登場 ノーマン・オズボーン オズコープのCEO。優秀な科学者だったが、人体実験をきっかけにグリーン・ゴブリンという凶悪な存在になってしまう。「スパイダーマン」シリーズに登場 オットー・ギュンター・オクタビアス 天才物理学者。着脱式で人工知能を有するロボットアームを開発するが、事故でアームが体に融合してしまう。やがて人工知能に思考を乗っ取られ、ドクター・オクトパスというヴィランになる。「スパイダーマン」シリーズに登場 マックスウェル・ディロン オズコープに勤める電気技師。電気ウナギを飼育する水槽に落ち感電したことをきっかけに、電気を操る特殊能力を身につける。元々スパイダーマンのファンだったが、彼に裏切られたと思い込み、エレクトロとして覚醒しスパイダーマンを襲う。「アメイジング・スパイダーマン」シリーズに登場 クエンティン・ベック スターク・インダストリーズに勤めていたホログラム技術者。ヨーロッパ旅行中のピーター・パーカーに接触し、自身を「ミステリオ」というヒーローだと信じ込ませる。実は自身が世界に君臨することを画策するヴィラン。「スパイダーマン:ホーム」シリーズに登場

「スパイダーマン」シリーズの魅力・見どころ

この「スパイダーマン」シリーズの魅力には、スパイダーマンを演じる俳優の存在があります。ナードでオタク、内気な雰囲気を持つトビー・マグワイア版スパイダーマン。繊細ながらも感情豊かな青春ヒーローといった趣のアンドリュー・ガーフィールド版スパイダーマン。そしてミレニアル世代の無邪気で軽妙な雰囲気を持つトム・ホランド版スパイダーマン。スタン・リーが作り上げたキャラクターに、俳優独自の魅力と解釈が加わり、スパイダーマンという存在をより魅力的なものにしています。

また、「スパイダーマン」シリーズに欠かせないのが、敵となるヴィランの存在です。グリーンゴブリン、ドクター・オクトパス、サンドマン、リザード、エレクトロ、ヴェノム……。彼らとの戦いの模様は、まさにこのシリーズの見どころの一つです。

「スパイダーマン」シリーズが配信されている動画配信サービス

「スパイダーマン」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年12月時点で「スパイダーマン」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『スパイダーマン』

『スパイダーマン2』

『スパイダーマン3』

『アメイジング・スパイダーマン』

『アメイジング・スパイダーマン2』

『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』

『スパイダーマン:ホームカミング』

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

Hulu

『スパイダーマン』

『スパイダーマン2』

『スパイダーマン3』

『アメイジング・スパイダーマン』

『アメイジング・スパイダーマン2』

『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』

『スパイダーマン:ホームカミング』

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

Netflix

『スパイダーマン』

『アメイジング・スパイダーマン』

『アメイジング・スパイダーマン2』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

U-NEXT

『スパイダーマン』

『スパイダーマン2』

『スパイダーマン3』

『アメイジング・スパイダーマン』

『アメイジング・スパイダーマン2』

『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』

『スパイダーマン:ホームカミング』

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』

ディズニープラス

『スパイダーマン』

『スパイダーマン2』

『スパイダーマン3』

『アメイジング・スパイダーマン』

『アメイジング・スパイダーマン2』

『シビル・ウォー:キャプテン・アメリカ』

『スパイダーマン:ホームカミング』

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』

『アベンジャーズ/エンドゲーム』

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

「スパイダーマン」シリーズは多くの動画配信サービスで視聴可能です。お好きなサービスを利用するとよいでしょう。

「スパイダーマン」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、「スパイダーマン」シリーズについて紹介しました。トビー・マグワイア版の「スパイダーマン」シリーズ、アンドリュー・ガーフィールド版の「アメイジング・スパイダーマン」シリーズ、トム・ホランド版の「スパイダーマン:MCU」シリーズ、アニメ版の「スパイダーバース」シリーズなど、スパイダーマンの世界は多くのユニバースで展開しています。それぞれ、異なる魅力を持ったすばらしいエンターテインメント作品です。

スパイダーマンと一緒に、スパイダーウェブでニューヨークを飛び回る感覚が味わえる映画「スパイダーマン」シリーズ。どの作品にも、スパイダーマンの魅力がたっぷり描かれています。まだシリーズを見たことがないという方は、この機会にスパイダーマンという魅力的なマーベルヒーローの世界を、ぜひ楽しんでみてください。きっと、彼を“親愛なる隣人”として好きになってしまうはずです。

