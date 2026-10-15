都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。

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「昔は1クラス50人以上いた」閉校する田舎の小学校、70年で変わったもの

＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全404話を一気読み