都会で生活していたOL・水谷真帆があこがれの田舎暮らしをする4コマ漫画「ハードすぎたスローライフ」です。

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「なんて花なんだろう」田舎で見かけた長い花、野生でも観賞用でもない“役割”があった

＼都会のOLが田舎暮らし／ あこがれのスローライフは結構大変で…？ ✅『ハードすぎたスローライフ』全387話を一気読み