漫画家・ずんだコロッケさんのお仕事ギャグ四コマ。新入社員の後輩くんと、ダジャレ好きな上司さんのSE的日常をお届けします。

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  • このソースコードなにがなんだか全然わからんないです…　なんだこのソースは！　シェフを呼べシェフを！　そっちのソースじゃないです　過去案件のプログラムを見ていたんですけど全然わからなくて…　作ってる最中に仕様変更があってぐちゃぐちゃになっちゃったのよ　ちなみに…処理が複雑に絡み合ったわけのわからんソースコードの事を…　スパゲッティコードなんていうのよ　このスパゲッティだれが解読して…　というわけで　シェフを連れてきたわ　私に見せたいスパゲッティってなんですか？　シェフよりプログラマーを連れてきてください

ずんだコロッケ

漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験あり。男性。著書に『まおーわーく』(星海社)、『この素晴らしい世界に祝福を! かっぽれ!』(KADOKAWA)。その他アンソロジー多数。おもにtwitterで活動中。LINEスタンプも販売中。