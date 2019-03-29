漫画家・ずんだコロッケさんのお仕事ギャグ四コマ。新入社員の後輩くんと、ダジャレ好きな上司さんのSE的日常をお届けします。

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  • 年度の仕事はなんとかなりそうですね～　年度の仕事もなんとかなりそうよ　SEの仕事して　システムを納品したからといって安心してはいけないわ　年末や年度末は魔物が棲んでいるのよ　魔物？　年末や年度末は特殊な処理が多いから…　問い合わせやイレギュラー対応が多くなるのよ　それが魔物ですか…　去年はどんな問い合わせがあったんです？　『粘度の人形をもうひとつください』って言われたわね　好評なのかよ

ずんだコロッケ

漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験あり。男性。著書に『まおーわーく』(星海社)、『この素晴らしい世界に祝福を! かっぽれ!』(KADOKAWA)。その他アンソロジー多数。おもにtwitterで活動中。LINEスタンプも販売中。