分譲マンションに住むと避けて通れないのが「管理組合」。理事の押し付け合い、古株vs新人の温度差、困った住人とのドタバタなど、そこには管理費を払っているだけでは見えてこない悲喜こもごもが……。そんな“管理組合あるある”を、マイナビニュース会員から寄せられたエピソードを基に、菅原県さんがコミカルに4コマ漫画化。

あなたのマンションでも起きているかもしれない、理事会のドタバタ劇をのぞいてみませんか。

■修繕積立金の大幅値上げが決まって以来…

築年数を重ねるほど、あちこちに故障やガタが出てくるのは集合住宅の宿命とはいえ、修繕積立金の値上げを決めた翌月から、さっそく引っ越しトラックが頻繁に姿を見せるようになるとは、理事会としても誤算だったはず。あちらを立てればこちらは立たず――マンション管理には、まるでジェンガのようなバランス感覚が求められるものですね。

次回も、マンション管理組合あるあるをお届けします。

→✅あるあるネタ満載! 「理事会は今日も波乱万丈」を1話から無料でイッキ読み!

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501人

調査方法: インターネットログイン式アンケート