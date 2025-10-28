時代の変化に伴い新たに必要となる知識やスキルに順応できるよう、リスキリングに取り組む社会人が近年増加しています。

本連載は、そんなリスキリングに励む人たちの悲喜こもごもを漫画形式で紹介していきます。マイナビニュース会員に聞いたリスキリングの実態とは、どのようなものなのでしょうか?

結果論ですが

資格取得を目指して退職すれば道が開けると思っていたのに、試験には落ち続け、手に残ったのは空白期間ばかり。働きながらの勉強は大変でも、辞めて挑むことにも別の現実があると痛感します。“賭け”に出たつもりが、思わぬ長期戦になってしまう――それもまた、理想と現実の落差が教えてくれる静かな教訓なのかもしれません。

リスキリングに助成金や給付金が活用できる!

近年話題のリスキリングですが、関連する資格の多くに政府や企業の支援制度が活用できるというメリットがあります。

例えば、人材開発支援助成金は企業がリスキリングに活用できる助成金の一つとして知られています。あなたのお勤めの会社にも導入されているかもしれないので、まずはいろいろと情報を集めるところからリスキリングを始めてみるのもいいかもしれませんね。

調査時期: 2024年12月3日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 507人

調査方法: インターネットログイン式アンケート