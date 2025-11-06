舞台俳優・桐生斗真の突然の引退! 舞台観劇が生きがいで斗真が最推しのOL・中条瞳は悲しみに暮れていた。そんな中、推しが自分の「上司」として会社にやってきて…!?

テレ東系ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」原作、DPNブックス「カフネ」発の漫画『推しが上司になりまして』(著：森永いと・東ゆき)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

推しが上司になりまして (C)森永いと・東ゆき/DPNブックス