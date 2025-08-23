就職を控えた大学生の燈(あかり)には、かつての故郷である山里の村に、年上の幼なじみ・一鷹(いちたか)がいる。毎年恒例になっている彼の家への訪問、ある日「去年の夏の訪問を覚えているか」と一鷹に聞かれ、「覚えている」と答える燈。一鷹から更に「キスをしたことは?」と自分が知らない記憶を問われーー!?

鈴代が贈るミステリアス・ラブ始動! コミックシーモアオリジナルのボーイズラブ漫画『きみに焦がれて恋わすれ』より一部をご紹介します。

(C) 鈴代/シーモアコミックス