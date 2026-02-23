獣人族と人間族が対立する世界。幼い頃に狼に襲われ顔に傷を負ったルビは、その傷を隠すためにずきんを被り、「呪われた赤ずきん」と呼ばれて孤立していた。

ある日、彼女の唯一の味方である祖母が突然失踪してしまう。家族はそのことを気にも留めず、さらにルビを獣人族へ高額で売り払ったことを嬉々として告げる。絶望するルビの前に現れたのは、獣人国の双子の王子・ダイモスとフォボス。彼らは「30日後にどちらの“花嫁”になるかを決めてほしい」とルビに告げるのだった。祖母の失踪の謎、そしてルビが選ぶ運命の相手とは――?

DPNブックス「カーテシック」発の漫画『昔々、呪われた赤ずきんが双子の狼王子に寵愛されまして』（著・野崎アユ)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

マイナビニュースの試し読みはここまでとなります。『昔々、呪われた赤ずきんが双子の狼王子に寵愛されまして』は、各種電子書店で好評発売中です。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

(C)野崎アユ／DPNブックス