同作品を原作とする足立梨花主演の縦型ショートドラマがFOD SHORTにて独占配信中、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』(著・上田俊衣)より一部をご紹介します。
『ニセ真面目女子はすみ～サイコパスは愛を知りたい～』(上田俊衣/DPNブックス)
職場で、義実家で、いつも酷い目に遭いがちの気弱女子なのに何故か楽しそう…!? 新感覚のサイコパス・エンタテイメントが開幕!
――真面目で気弱そうな外見の“はすみ”は、新しい職場にやってきてもうすぐ1ヶ月。そこは大手企業のカスタマーサポートセンター。日々、顧客からのクレーム処理や問い合わせに対応するストレスの溜まる仕事だからか、気晴らしのためにと壮絶なイジメが行われていた。不運にもイジメのターゲットとなったはすみは、辛い日々に耐えきれなくなる…と思われていたのだが…?
