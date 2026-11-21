推しの親友に転生したミラ。大好きな親友・リリスは、ゲームの中よりもずっと優しく、健気で、誰よりも努力家だった。しかし、ある日を境にリリスは別人のように変わり、ミラを冤罪で処刑しようとするほどに。何者かに憑依された親友を救うため、ミラは運命に抗うことを決意する――。大切な親友を取り戻すため、未来を書き換える逆転異世界ファンタジー!

DPNブックス「カーテシック」発の漫画『ミラ・ブランシャールは二度救う ～ある日、親友は別人になった～』(和歌綾太)より一部をご紹介します。

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