タワマンで何不自由なく暮らす専業主婦・ちはる。しかし夫は単身赴任となり、幼稚園に通う息子はかわいいけれどワガママで鬱陶しい。この結婚、失敗だったかも――

そんな心によぎったのは、幼稚園で顔を合わせるイケメンパパの姿。育児や家事の面倒は人任せ。もっとお姫様らしくいられる場所、ないならつくればいい! ちはるのやりたい放題が幕を開ける!?

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『いただきママ～他人の××は蜜の味～』(作画：まんだ林檎、原作：照琅)より一部をご紹介します。

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1話(1)

※本記事は、一部構成を変更して掲載しております。あらかじめご了承ください。

次回、続きます。

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(C)まんだ林檎・照琅/DPNブックス