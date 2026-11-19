推しの親友に転生したミラ。大好きな親友・リリスは、ゲームの中よりもずっと優しく、健気で、誰よりも努力家だった。しかし、ある日を境にリリスは別人のように変わり、ミラを冤罪で処刑しようとするほどに。何者かに憑依された親友を救うため、ミラは運命に抗うことを決意する――。大切な親友を取り戻すため、未来を書き換える逆転異世界ファンタジー!
DPNブックス「カーテシック」発の漫画『ミラ・ブランシャールは二度救う ～ある日、親友は別人になった～』(和歌綾太)より一部をご紹介します。
1話(1)
次回、続きます。
推しの親友に転生したはずが…
▶『ミラ・ブランシャールは二度救う ～ある日、親友は別人になった～』を一気読み
『ミラ・ブランシャールは二度救う ～ある日、親友は別人になった～』(和歌綾太/DPNブックス)
「待っててね…私が必ず救い出すから―…」推しの親友に転生したミラ。大好きな親友・リリスは、ゲームの中よりもずっと優しく、健気で、誰よりも努力家だった。そんなリリスと同じ時間を過ごし、夢を語り合い、共に成長できる日々は、ミラにとってかけがえのない幸せに満ちていた。――しかし、ある日を境にリリスは別人のように変わってしまう。傲慢な言動を繰り返し、ついにはミラを冤罪で処刑しようとするほどに。命を狙われたミラは気づく。今のリリスは、本物のリリスではない。何者かに憑依された親友を救うため、ミラは運命に抗うことを決意する――。大切な親友を取り戻すため、未来を書き換える逆転異世界ファンタジー!
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(C)和歌綾太／DPNブックス