"英雄の一族"の末娘に生まれたシア・ヴィスコンティは、 "呪われ銀姫"の異名を持つ王家の娘ラナー・シュミッドと出会い、 自らの才能を試すため"家出"を敢行するーー!

集英社の月刊漫画誌「ウルトラジャンプ」連載中、アプリ「ヤンジャン＋」配信中、『英雄少女と呪われの銀姫』(アルト、絵本奈央)第1巻より一部をご紹介します。

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episode.1 天才の家出(4)

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『英雄少女と呪われの銀姫』は、月刊漫画誌「ウルトラジャンプ」連載中、アプリ「ヤンジャン＋」にて配信中、11月18日発売のコミックス最新1巻も好評発売中です。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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(C)アルト・絵本奈央／集英社