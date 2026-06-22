「この子たちを置いて死ねないよ!」40歳独身・安達珠子が愛猫たちのために決意したのは……婚活!?

『ねこ婚 猫のための交際ゼロ日婚』(たけみゆき/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――



