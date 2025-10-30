面接は、誰もが通る“評価される場”である一方で、緊張や想定外の質問に戸惑う人も少なくありません。

厚生労働省「令和6年労働経済動向調査」※によると、企業の約6割が「人材のミスマッチ」を採用上の課題として挙げています。つまり、面接は応募者だけでなく、企業にとっても「見抜けない」「伝わらない」難しさを抱える構造的な課題なのです。さらに、文部科学省の調査(令和5年度)※では、新卒採用後3年以内の離職率が31.5%に上り、就職後の定着にも面接の質が深く関わっていることが示されています。 「うまく話せなかった」──そんな体験の裏側には、個人の失敗ではなく、社会全体が抱える“すれ違い"の現実が潜んでいます。

人生も左右する面接。極限まで達した心理状況下では、時として信じられないような出来事が起こることがあります。ジリジリと熱く、キンキンに冷えた勇者たちの実話をネットザマリオネットの4コマ漫画でお届け!

今回は、面接で推し活を語ったときのケースについてお送りします。

推しの押しが強い

面接では熱意を伝えることが大切――とはいえ、推しへの情熱があふれ出すと止められません。語りすぎて失敗しても、それだけ“好き”を持っているという強みの証。次こそは、もう少しクールに“愛”をプレゼンしたいところですね。

面接はお互いを理解する場

面接は「評価の場」であると同時に、「相互理解の場」でもあります。企業側の質問設計と応募者の自己理解がかみ合えば、ミスマッチを減らし、双方にとって納得感のある採用が実現します。形式的な受け答えよりも、誠実な対話を重ねることが、働く人の幸福度と組織の信頼を高める第一歩になるのではないでしょうか。