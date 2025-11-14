「まずは気軽に話しましょう」――そんな言葉から始まる“カジュアル面談”が広がっています。

厚生労働省「令和6年労働経済動向調査」では、企業の約6割が「人材のミスマッチ」を採用上の課題として挙げており、採用の初期段階で相互理解を深めようとする動きが加速しています。“気軽な面談”のはずが、「評価されている気がする」「何を話せばいいか分からない」と戸惑う学生も多く、自由度の高さが新たな課題を生んでいます。

この漫画では、その裏にあるリアルなすれ違いと本音を、ネットザマリオネットの4コマ漫画で描きます!

寛げない雰囲気

会社の人にもカジュアル服で来てほしかった!? 次回から「ガチ度指数」を事前にお聞きできれば幸いです……。

お互いを知るための対話の場

カジュアル面談は、本来「お互いを知るための対話の場」です。企業にとっても学生にとっても、評価ではなく理解を深める姿勢が求められます。肩の力を抜いた会話の中でこそ、相手の価値観や働くイメージが見えてくるもの。“選ばれる側”“選ぶ側”という境界を超えた対話が、これからの採用文化をより柔らかく、誠実なものにしていくのではないでしょうか。