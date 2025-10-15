結婚をめぐる価値観が多様化している現代では、政府の少子化対策やマッチングアプリの普及を背景に、「婚活」が以前よりも身近で、同時に複雑なテーマになっている。

婚活サイトやアプリ、婚活パーティー、結婚相談所など、さまざまな婚活の手段がある。ただ、いざ婚活を始めてみると、なかなかうまくいかないことや初対面で気まずい思いをしたなど、ほろ苦い経験もあるのでは?

今回はマイナビニュース会員の中で婚活経験者にエピソードを聞き、マイナビニュースでも人気の漫画家・青木ぼんろさんに、イラスト化してもらった。

■マッチングアプリのプロフィール - 「顔で判断しない人がいい」と書かれていたが

マッチングアプリで顔だけで判断されたくない! という人も多いだろう。より内面を重視した出会いを求めることはできそうだが、趣味やライフスタイルがわかる写真や横顔など、写真を工夫するとマッチング率も高くなるのかも?

結婚するしないは人それぞれ

結婚をゴールとするかどうかは人それぞれ。しかし、婚活の現場は、社会の変化や個人の選択を映し出す鏡でもある。これからの時代、「婚活」はどんな形で変遷していくのか、その行方に注目したい。

調査時期: 2023年12月27日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート