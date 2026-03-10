髪と頭皮にまつわる真偽不明な都市伝説、みなさんもいくつか聞いたことがありますよね? 今回は、マイナビニュースアンケート会員の皆さんから寄せられた「都市伝説」をずんだコロッケさんに漫画にしてもらいました!
今回の都市伝説は、「白髪は抜くと増える?」です。
あの生物の起源に関係?
ずんだコロッケずんだころっけ
調査時期：2025年9月
調査対象：マイナビニュース会員
調査数：203名
調査方法：インターネットログイン式アンケート
(漫画：ずんだコロッケ、文：マイナビニュース編集部)
連載
掲載日
髪と頭皮にまつわる真偽不明な都市伝説、みなさんもいくつか聞いたことがありますよね? 今回は、マイナビニュースアンケート会員の皆さんから寄せられた「都市伝説」をずんだコロッケさんに漫画にしてもらいました!
今回の都市伝説は、「白髪は抜くと増える?」です。
調査時期：2025年9月
調査対象：マイナビニュース会員
調査数：203名
調査方法：インターネットログイン式アンケート
(漫画：ずんだコロッケ、文：マイナビニュース編集部)
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
田舎あるある 第151回 【漫画】田舎育ちが東京で戸惑う“冬の温度差”とは
Z世代とはたらく 第117回 【漫画】Z世代との距離感が難しい…既読スルー問題
タワマン暮らし 第131回 【漫画】自慢してるつもりはないんですけど!! タワマンの住み心地を聞かれたらこう答えるのが正解
お金に余裕のある人は見た目に出る? 隠せない共通の特徴とは
精神年齢が低い女性の特徴とは? 職場にいる厄介な女性と関わるときのポイント
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。