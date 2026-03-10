髪と頭皮にまつわる真偽不明な都市伝説、みなさんもいくつか聞いたことがありますよね? 今回は、マイナビニュースアンケート会員の皆さんから寄せられた「都市伝説」をずんだコロッケさんに漫画にしてもらいました!

今回の都市伝説は、「白髪は抜くと増える?」です。

あの生物の起源に関係?

ずんだコロッケ ずんだころっけ 漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験あり。男性。著書に『まおーわーく』(星海社)、『この素晴らしい世界に祝福を! かっぽれ!』(KADOKAWA)。その他アンソロジー多数。おもにtwitterで活動中。LINEスタンプも販売中 この著者の記事一覧はこちら

調査時期：2025年9月

調査対象：マイナビニュース会員

調査数：203名

調査方法：インターネットログイン式アンケート

(漫画：ずんだコロッケ、文：マイナビニュース編集部)