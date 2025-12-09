年をとるごとに増えていく頭皮と髪の悩み。最近は、若年層であっても人に言えない苦悩を抱えている人が少なくないと聞きます。

そこで今回は、30代のマイナビ社員3名を招集し、頭皮と髪の悩みや実践しているケアの方法などについて、赤裸々に語り合ってもらいました。第1弾は「30代で直面する髪と頭皮の悩み」についてです。

同じ30代でもこんなに違う! 髪と頭皮の悩みを聞く

――みなさんは、ご自身の頭皮・頭髪の現状をどう認識していますか?

Kさん：ずっとブリーチをしているので、髪がダメージでパッサパサの状態です。すごく乾燥しているというか、中身が入っていないような状態になっていることが、ここ2～3年の悩みですね。頭皮に関しては、そんなに悩んでいることはありません。

Tさん：私も、一番の悩みは髪のパサつきです。ここ5年ほど、3カ月に1回くらいのペースでパーマをかけ続けていること、サウナが好きでよく行くこと、ときどき酔っ払ったままで寝てしまうこと、この3つがパサつきの原因だと思っています。あと、今年に入ってからは白髪も増えてきたなと感じています。

Sさん：私はめちゃくちゃ悩んでいます。問題は、はっきり言ってしまうと薄毛です。20代の後半から頭頂部、それからM字の生え際が薄くなり始めて悩みだし、30代に入ってからは抜け毛が目立ってきて、髪の毛が細くなってきたとも感じています。また、頭皮の匂いも気になるようになり、年に1回、枕を買い替えるようになりました。

Tさん：ちょっと待って。枕を買い替えるってどういうこと?

Sさん：以前は枕カバーを週に1回洗って匂いをとる感じだったんですけど、ここ2年くらいはだんだんと、「知らないおじさんと寝てたかな?」と思うような匂いがするようになりまして……。

Kさん：そんなことあるんだ。

――頭皮・頭髪の悩みが深そうなSさんは、なぜパーマをかけているんですか?

Sさん：いつかできなくなるかもしれないことは、リスクを冒してでも今のうちにやっておこうって感じですね。パーマもですが、髪の毛を伸ばしているのもそういう背景です。

Tさん：Sさんは年をとってもロン毛にしていそうだけどね。

Kさん：確かにやってそう。

Sさん：私には9つ上の兄がいて、本人も認識しているようなのですが、けっこう、きていまして……。そんな兄を見ていると、自分も9年後にはこうなるのか……みたいな感じがしてしまって、だったら、今のうちにやっておこうかなと。

Tさん：なるほど。薄毛の家系なんだ。

Sさん：それもあって、けっこう早くからヤバいなとは思っていました。だったら、後悔のないように、できるうちにしたい髪型をしておこうというのが今ですね。

職種によって髪型への意識も違う?

――普段の髪型はどんな感じでセットしていますか?

Kさん：ジェルを使う時もありますが、基本的にはワックスやグリースなどを使っています。セットはドライヤーをして、スタイリング剤をつけたら終わりで、髪を固めるスプレーは使っていません。時間が経つと崩れてきますが、そこは別にいいかなと思っています。

Sさん：パーマをかけているので、セットはムースかグリースを使います。スタイリング剤に含まれる油分は地肌につくと毛穴や頭皮に悪いので、水溶性の落ちやすいタイプを使います。髪のパサつきなどが出やすいので、セットの前にはオイルを少しつけています。仕事柄、人と会う機会も多いので、相手から不快に思われないために、自分の中のルールとして最低限、これはやるようにしています。

Tさん：普段は水で濡らしてからスタイリング剤ですね。スタイリング剤はワックス、ムース、ジェル、グリースを気分やその日の仕事内容によって使いわけています。例えばスーツを着る日や、お客さんに会いに行く時は、濡れた感じを出すためにジェルを使います。逆に、ビジネスカジュアルで出社するような時は、あまり濡れた感じを作らなくてもいいのでワックスを使ったりします。

営業職の視点で髪型に対するこだわりを話すTさん

Sさん：人と会うか会わないかで、セットの感じは変わってきますよね。若干のフォーマル感というか。

Tさん：そう。テレビの影響かもしれないけど、「スーツ＝カチッとしている」っていうイメージがあるから、服装に合わせた髪型も意識したりしない?

Sさん：今日は前髪をあげておこうかとかありますよね。

Kさん：制作の現場だと、多分、そういうことを気にしている人は少ないと思います。

シャンプーのタイミングは全員が一致

――シャンプーは日に何回、またタイミングはいつですか?

Tさん：1日1回、夜ですね。

Kさん：私も一緒です。

Sさん：私も夜に1回ですが、シャンプーを2回に分けています。1回目は軽く汚れを洗い流す感じで、2回目でガッツリ汚れを落とすイメージですね。

Tさん：それは整髪料を落とすためにってことだよね。

Sさん：そうです。

――意外にも、朝シャン派は1人もいないんですね。

Kさん：やっぱり、スタイリング剤をつけていると、寝る前にお風呂に入ってシャンプーしますね。

Sさん：頭皮の匂いが気になるので、夏場の汗をかく時期は朝にシャワーを浴びることもありますが、それくらいです。

――なるほど。ところで、みなさんはシャンプーの銘柄にこだわりはありますか?

Kさん：特にこだわりはありません。ただ、すぐに飽きてしまうので、匂いの違うものなど、割とコロコロ変えています。

Sさん：私はだいたい同じものを使っています。ただ、こだわっているかというとそうではなく、ネットショッピングのセール時に、通常の入れ替え用よりも大容量のものを購入して使っています。

Tさん：頭皮ケアにはこだわっているのに、シャンプーにはこだわっていないんだ。

Sさん：こんなことを言っていいのかわかりませんが、正直なところ、薄毛の悩みがシャンプーで治るとは正直、思っていなくて。シャンプーに効き目はないと割り切っています。

Tさん：そういう私もこだわりはないですが、新製品はどんどん試す派です。花王だと「サクセス24」も試しましたが、僕のおすすめシャンプーは「FRESH FEEL」、コンディショナーは「MOIST FEEL」です。「FRESH FEEL シャンプー」でさっぱりした後に「MOIST FEEL コンディショナー」で潤いを与えるといいかなと思っています。

意外にもシャンプーへのこだわりが薄かった3人

あらためて、頭皮・頭髪の悩みは年代ではなく、個人差が大きいことが明らかになった今回の座談会。後編では、3人が実践する30代のリアルなヘアケアの詳細に迫ります。