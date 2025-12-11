30代の社会人に頭皮と髪の悩みごとを聞く今回の座談会。前編では「30代で直面するリアルな悩み」について語ってもらいましたが、後編となる今回は「実践しているor試してみたい頭皮・髪のケア」について話を聞きました。

30台でAGA治療を開始! 効果は?

――みなさんが普段から実践している頭皮と髪のケアを教えてください。

Kさん：誕生日プレゼントでもらったシャンプーブラシを使っているのと、頭皮クレンジングをここ1～2年ほど、週に1回くらいの頻度でやっています。

Tさん：頭皮クレンジングって何? ちょっと気になるんだけど。

Kさん：頭皮用のクレンジングジェルみたいなのが1本2,000円くらいで売っています。だいたい3～4カ月持つので、年間6,000円ぐらいの費用感ですが、シャンプーの前にそれを頭皮につけて、ちょっと揉んでから流す感じで使います。

Tさん：おそらく毛穴の汚れや脂が取れるんだと思うけど、使ってみて何か変わった感じってある?

Kさん：頭皮クレンジング後は、ちょっと頭皮がスースーするからさっぱりしたなっていう気持ちにはなります。ただ、本当に効果があるのかはちょっとわからないです。

Sさん：WEBで調べると、効果に「匂いの緩和」っていうのがありますね。匂いは私の悩みでもあるので、これはいいことを聞きました。Tさんは?

Tさん：パーマ直後にヘアトリートメントをする以外だと、お風呂やサウナで少し頭皮マッサージをするくらいかな。

――始めたきっかけはあるんですか?

Tさん：きっかけは30歳くらいの時に、美容室で頭皮が硬いと言われたことがあって。それからちょっと気になるようになり、始めた感じです。

Kさん：どのくらいの頻度で頭皮マッサージを受けているんですか?

Tさん：定期的にというよりは、硬いなって思ったら行く感じ。やっぱり、明らかに硬くなっているなって感じる時があって、何となく、ストレスがかかっている時が多い気がする。

Kさん：そうなんだ。今度から気にしてみよう。

Tさん：あとは、食事によって髪の調子が変わってくると思うので、たんぱく質は意識的に摂るようにしています。

Sさん：私の頭皮と髪のケアは2つあって、ひとつはブラッシングです。2年くらい前に友人からいただいたブラシを使っているので、お金はかかっていません。お風呂で使う用と、髪がサラサラになる普段使い用のヘアブラシをそれぞれ使っていますが、正直、効果はあまりわかりません。ただ、やらないよりはいいだろうって感じです。もうひとつは、AGA治療をがっつりやっています。

Tさん：え、そうなんだ。いつから?

Sさん：27歳～29歳くらいまでやって1度やめていましたが、32歳くらいからまた始めました。費用は年間2万5千円ぐらいです。

Tさん：毎回、診察を受けて薬を処方してもらうっていう感じなの?

Sさん：診察は1回したら1年間分の薬が家に届くので、後は継続的に飲むだけです。効果にはメリットとデメリットがあると感じていて、メリットは髪が生えてきたこと。デメリットは髪の毛以外の毛も生えてくるので、いわゆる無駄毛が濃くなった気がします。

――劇的にというか、目に見えて効果はあるんですか?

Sさん：自分でもそうですが、特に周りから薄いと言われなくなりました。AGA治療をしていると言うと、「えっ、しているんだ」みたいな意外性のある反応をされるので、第三者から見ても効果があるんだと思います。ただ、デメリットもあるので、本当は薬ではない解決策が欲しいところですが、がっつり効果があるので飲まざるを得ない状況です。

最終的には植毛も視野?

――今後、試してみたい頭皮と髪のケアって何かありますか?

Kさん：ヘッドマッサージはしてみたいです。今までは、美容室のおまけ的なヘッドスパくらいしか受けたことがないので、がっつりやるヘッドマッサージは気になります。

Tさん：それこそ、さっきKさんから出た頭皮クレンジング。これは1度試してみたいですね。

Kさん：本当ですか? じゃあ後でURLを送りますね(笑)

Tさん：ありがとう。あと、SNSなどで、理容師がガシガシとシャンプーやマッサージをしている動画が流れてこない?

Sさん：ジェントル系の散髪屋やバーバー系みたいなところですよね?

Tさん：普段は美容室に行っているけど、あれにすごく興味があって、機会があればやってみたいんだよね。

――確かにすごくスッキリしそうです。Sさんは何かありますか?

Sさん：パッと思い浮かぶのは、ヘッドスパ、高級シャンプー、植毛の3つです。

――植毛にハードルを感じる人もいますが、Sさん的には最終手段としてアリですか?

Sさん：現状だと、自分の薄毛対策で効果があったのは結局のところ薬だけなんですが、デメリットもあります。体に負担をかけずにお金で解決できるものなら、それをやってみたいというのは思います。

Tさん：高級シャンプーっていうのは何を想定しているの?

Sさん：サロン専売品っていうんですかね? 美容室などで売られている1本4,000円とかするシャンプーです。それだけのお金をかけてもどれだけ効果があるかわからないので、ちょっとトライしづらいですね。

Kさん：シャンプーは安い時にネットの大容量タイプを買うって言っていましたけど、今はいくらくらいのを使っているんですか?

Sさん：半年で2本買うけど、仮に普通のボトルで買ったとしたら、1本あたり300円くらいじゃないかな。

Kさん：安すぎる! そこはもう少しお金をかけてもいいと思いますよ。

座談会に参加してくれたマイナビ社員3人の聞でも、頭皮と髪の問題は千差万別。ただ、30代が頭皮と髪の「曲がり角」であり、ケアを始める最適なタイミングであることは間違いなさそうだ。「これが正解」ということはなかなか難しい頭皮ケア・ヘアケア界隈だが、検討だけでも早いうちから始めた方がいいのではないだろうか。