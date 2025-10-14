就活は学生が迷走し、人事が翻弄される迷路ゲームのような一面を持ちます。学生は自己PRに悩み、人事はエントリーした学生から、その親へのフォローまで、さまざまな業務に翻弄されるのです。両者とも試行錯誤の連続で、中には笑い話にするしかない! みたいなお話も。

人気漫画「オウムは今日も考えている」のろう飼い主氏による、ゆるふわモンスター新人2名＋しっかりしかくい部長の人事部てんやわんやストーリーをお届けします。

この人事部、ちょっと特殊(詳しくは→こちら←)なので、毎日事件が起こります。今回は……。

モブという個性

✅「一般的な人事漫画……って、面接官がないない」というあなた! わかります。そんな時は、最初から読んでみてください。なるほど間違いなしです。

＞＞＞「人事もつらいよ」→1話から無料でイッキ読み!

作画:ろう飼い主