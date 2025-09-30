就活は学生が迷走し、人事が翻弄される迷路ゲームのような一面を持ちます。学生は自己PRに悩み、人事はエントリーした学生から、その親へのフォローまで、さまざまな業務に翻弄されるのです。両者とも試行錯誤の連続で、中には笑い話にするしかない! みたいなお話も。

人気漫画「オウムは今日も考えている」のろう飼い主氏による、ゆるふわモンスター新人2名＋しっかりしかくい部長の人事部てんやわんやストーリーをお届けします。

前回に続き休日の一幕。川ではお約束のアレが流れてきた!?

交わらなかった世界線

✅「桃よりも桃を食べてる存在の方が気になるんだけど」「え、人事要素はどの辺に…いやなんでもないです(困惑)」って思ってるそこのあなた! 最初から読んでみてください。なるほど間違いなしです。

＞＞＞「人事もつらいよ」→1話から無料でイッキ読み!

作画:ろう飼い主