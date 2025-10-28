就活は学生が迷走し、人事が翻弄される迷路ゲームのような一面を持ちます。学生は自己PRに悩み、人事はエントリーした学生から、その親へのフォローまで、さまざまな業務に翻弄されるのです。両者とも試行錯誤の連続で、中には笑い話にするしかない! みたいなお話も。

人気漫画「オウムは今日も考えている」のろう飼い主氏による、ゆるふわモンスター新人2名＋しっかりしかくい部長の人事部てんやわんやストーリーをお届けします。

今回の面接は「ちょっと妙な体質」(前回の話→こちら)の現霧さん。来訪時は、自動ドアが開かなかったけど……!?

現代社会はつらいよ

作画:ろう飼い主