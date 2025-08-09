夏の長期休みに帰省する方も多いのではないのでしょうか。久々の実家や義実家で思わぬトラブルに出会うことも!?

マイナビニュース会員にアンケートを実施し、夏休みの帰省で失敗したエピソードを聞いてみました。回答から得られたエピソードを抜粋し、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんによる漫画で紹介していきます。

※この作品は、2022年8月に掲載した漫画の再掲載です

「あれ、もういいの?」義母の手料理、妻の箸が進まない理由は…

長期休暇には自身の実家はもちろん、結婚相手の実家にも帰省するという人も多いそう。義家族との休暇では、慣れない環境や料理の味付けの違いから体力を使ってしまうということも多いようだ……。

楽しく過ごしたい、帰省のコツは?

帰省は家族との再会や故郷の空気に癒される一方で、思わぬ失敗もつきもの。交通渋滞や手土産の選び方、親戚対応など、事前の準備とちょっとした対策でトラブルを防げます。今回紹介した失敗談を参考に、準備をしたり余裕を持った計画を立てて、笑顔で帰れる旅にしましょう。

調査時期: 2022年6月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 503人

調査方法: インターネットログイン式アンケート