2025年から2026年の年末年始は最大9連休! 長めの休暇を活かし、実家に帰省してのんびりする方も多いのではないでしょうか。

しかし帰省シーズンは混雑に巻き込まれたり、実家で人間関係に疲れたりとストレスも積もるもの。東海道新幹線では「のぞみ」「ひかり」の混雑、NEXCO東日本は今年度の三が日が週末に繋がるため、年始の渋滞が特に発生しやすいと予測を立てるなど、混雑への対策を呼び掛けています。

マイナビニュース会員に聞いた「帰省しなければよかった」エピソードを、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんに漫画化。皆さん様々な苦労があるようで……?

「こっちは寒いね…」一家全員「最悪な寝正月」になった理由

年末年始、帰省する人の割合は?

マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査「帰省土産に関する調査（2025年）」によると、「今年の年末年始に帰省する予定がある」人は21.1％。半数以上は「実家住まい、もしくは実家近隣に住んでいるため帰省する必要がない」と回答しています。

調査時期: 2022年6月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 503人

調査方法: インターネットログイン式アンケート