「英語を学んでおけばよかった…」そんな後悔、社会人なら一度は感じたことがあるはず。海外出張、突然の外国人対応、キャリアアップのチャンス――日常で英語に触れていないと、とっさに対応できるものではないでしょう。

本連載では、「英語を学んでおけばよかった!」と思った瞬間について、マイナビニュース会員のリアルな声を、漫画家・ネーム作家の秀さんが漫画で再現。会員が後悔したエピソードを参考に、英語学習を始めるチャンスにしてみては?

慣れた業務の説明、余裕っしょ!と思っていたら…

漫画：秀

海外支社の社員に仕事を説明するシチュエーション、英語の成績は人並みだし、手慣れた仕事なら英語でも説明はできるだろう! と思っていたはずが、グダグダの結果に……。「思った以上に言葉が出てこない」と後悔したというエピソードです。

英語学習の一歩を踏み出すには?

「英語を学びたいけれど時間がない」と感じるのは、社会人であれば自然なことです。1日5分の学習を習慣づけるなど、小さな積み重ねを続けることで確実に前進するはず。「英語を学べばよかった」と思ったら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

秀 ひで 漫画家、ネーム作家。「成長したら違う生き物だった話」「この家の主は僕」連載中。「レオとシロウのドタバタ猫日記」発売中!

「英語を学びたくなった時」についてのアンケート 調査時期: 2025年10月22日 調査対象: マイナビニュース会員 調査数: 506人 調査方法: インターネットログイン式アンケート