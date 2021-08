「ファッション」と「テクノロジー」から成る造語であり、IT技術を活用してファッションの新しい価値を創出する「ファッションテック」。日々衣服を着て生活する私たちにとって、これからより身近なものになっていくかもしれない。

本稿では、ZOZOテクノロジーズで「Fashion Tech News」を運営し、東京大学でファッションに関する研究を行う藤嶋陽子氏に、「ファッションテック」の可能性を聞いていく。

第4回では、AIとファッションデザインの現在ついて解説してもらう。

みなさんは、AIが創作するということを、どのように考えますか? 今日、AIによって絵画や小説、音楽などを作り出す試みが数多く見られるようになりました。それは、極めて捉えにくい人間の「感性」をAIに理解させるという挑戦でもあります。

では、ファッションデザインではどうでしょうか?これまでのファッションデザインの歴史は、偉大なファッションデザイナーたちの歴史でもありました。そんなファッションデザインの領域にAIを持ち込むことで、何が起きるのでしょうか? 「ファッションテック」の潮流を紹介する本連載、今回はファッションデザインにおけるAIの活用の現時点について紹介していきます。

AIによるファッションデザインは、現時点でもたくさんの試みが登場しています。たとえば、2018年にイギリスのAIアーティスト・Robbie Barratが、AIを用いてBalenciagaの仮想のコレクションを作り出したことが大きな話題となりました。このAIは過去のBalenciagaのルックブックやランウェイショー、広告などの画像データを学習して作られています。このコレクションは、ブランドの世界観を表現することには成功しているように見えた一方で、服の境界は溶けて、そのままのデザインを実物の服にすることは難しいものでした。

Some ss19 outfits - it looks like the network is interpreting some of the weird lights from the set design as transparent fabric !! pic.twitter.com/UrewAnXFXY