いろいろな要因による障害を持つ未就学児の子どもを対象に、個々の特性に沿って発達を促し、自立の基礎を育む「療育」機関。児童発達支援のスクールで働き始めた新米保育士の山原は、そこで様々な生きづらさを抱えたこどもたちと向き合い、その成長に喜びを重ねながらも、各家庭が隠し持つ苦しさを目の当たりにしていく――。
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『エスプレッソ・コーラ 児童発達支援ももの木スクール』(漫画・ハシモト/原作・ほっかむりゆり子/監修・今西洋介)が描く、第1巻より一部をご紹介します。
第3話(2)
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これは、今を生きる子どもたちが世界を信じるためのメソッド
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『エスプレッソ・コーラ 児童発達支援ももの木スクール』(ハシモト(漫画) / ほっかむりゆり子(原作) / 今西洋介(監修)/KADOKAWA)
これは、今を生きる子どもたちが世界を信じるためのメソッド
児童発達支援――。それはいろいろな要因による障害を持つ未就学児の子どもを対象に、個々の特性に沿って発達を促し、自立の基礎を育む「療育」機関。専門学校を卒業したばかりの新米保育士の山原は、そこで様々な生きづらさを抱えたこどもたちと向き合い、その成長に喜びを重ねながらも、各家庭が隠し持つ苦しさを目の当たりにしていく――。
ADHDや自閉スペクトラム症、遺伝子疾患による発達の遅れやばらつきなど、様々な生きづらさを抱えた子どもたちが生きる力を手に入れるためのメソッドとは――?
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