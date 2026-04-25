皐月は付き合って三年目の彼氏・樹と結婚を見据えて同棲をしていたが、すれ違う毎日が続いていた。そんな中、会社のイベントのBBQの最中に樹が後輩の佳奈と浮気していたことが発覚する。突然の出来事に混乱していると、ハイスペックな後輩・藤崎からみんなの前で告白され――!?

一城れもんが描く、DPNブックス「カフネ」発の漫画『実は私、溺愛されてました！？ ～最低彼氏から最強彼氏へ～』より一部をご紹介します。

次回、続きます。

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