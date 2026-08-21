「まさか、自分がこんな修羅場に巻き込まれるなんて…」。恋人の浮気や裏切り、夫婦間の隠し事、金銭トラブル…。身近な人との間で起こる修羅場は、決してドラマの中だけの話ではありません。今回は、マイナビニュース読者を対象に「夫婦・恋人の修羅場」についてアンケートを実施。読者自身が体験した忘れられない修羅場や、友人・知人から見聞きした驚きのエピソードを紹介します。

別れるのか、許すのか、それとも思いもよらない選択をするのか——。あなただったら、どうしますか?

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別れ話がまさかの警察沙汰になった原因は…

最後に警察沙汰に

別れ話で最後くらいは穏便に終わらせようと、「至らない点が多くてごめんね」と謝まったら、彼氏から返ってきたのは「本当だよ」というまさかのひと言。彼氏にとっては軽い冗談だったかもしれませんが、「最後くらい仲良くしたい」という心遣いを踏みにじられたように感じてしまいますよね。

別れ話を穏便に終わらせるどころか罵り合いに発展し、まさかの警察沙汰に——。

別れ際に本音をぶつけるのか、それとも最後まで相手への配慮を優先するのか。感情が高ぶっているときほど、ひと言の選び方がその後の展開を大きく変えてしまうのかもしれません。

意外と多い? 夫婦・恋人の泥沼修羅場

どんなに仲のよい夫婦やカップルでも、思わぬきっかけで関係がこじれることがあります。浮気や隠し事、ささいなすれ違いなど、修羅場の原因はさまざま。「まさか自分たちが…」と思うような出来事も、意外と珍しくないようです。

表面上は幸せそうに見えても、人には言えないトラブルを抱えていることも。あなたの身近にも、知られざる泥沼修羅場を経験した人がいるかもしれません。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 501名

調査方法: インターネットログイン式アンケート