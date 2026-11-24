「嘘もつき続ければホントになるよね？」嘘によって得た成功体験をもとに、嘘を重ねながら”かりそめ”の姿で生きる神咲寧々（29歳）。表向きは、ＩＴ企業の美人広報、しかし実際は、中古車で車中泊する貧相な毎日だった。現実から脱出するには「理想の自分に引き上げてくれるハイスペックな男性をつかまえるしかない！」と息巻くが…。果たして、かりそめを現実に変えることができるのか！？幸せ偽装女「寧々」の暗躍が始まる！

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『かりそめ女～嘘もつき続ければホントになるよね?～』(とらふぐ)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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