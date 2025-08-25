公爵令嬢のリゼルは、騎士であるフランツに一目惚れした。この瞬間から悲劇が始まってしまった――二人は結婚したものの、悲劇は続き、果てには最愛の息子まで事故で失ってしまう。この人生を自分で終わらせようと飛び降りたリゼルは走馬灯を見るが、なかなか終わらない。さらにはフランツと初めて出会った叙勲式の日まで巻き戻り……!?

DPNブックス「カフネ」発の漫画『あなたの心を知る方法～最期の恋をやり直します～』(紅茶凛來・クマ三郎・泉水みに)より、一部を抜粋してご紹介します。

つづく――





(C)紅茶凛來・クマ三郎・泉水みに／DPNブックス