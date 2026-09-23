仕事を頑張りたい夏樹、結婚して専業主婦になりたい春実。30歳の彼女たちは仕事か恋愛か選択を強いられる――。

あゆこが描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『30歳の私たち』より一部をご紹介します。

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3話(2)

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(C)あゆこ/DPNブックス