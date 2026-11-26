ロッテは26日、11月27日12時00分からマリーンズオンラインストアで、佐藤都志也捕手･西川史礁外野手のベストナイン賞受賞、ならびに小川龍成内野手･藤原恭大外野手の三井ゴールデン・グラブ賞受賞を記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。

今回の受賞は、ベストナイン賞の佐藤捕手が2年ぶり2回目、西川外野手が初受賞となり、三井ゴールデン・グラブ賞の小川内野手および藤原外野手はいずれも初受賞。販売する記念グッズは、メインビジュアルと直筆メッセージをデザインした記念フェイスタオルやトートバッグなどを展開。

販売はマリーンズオンラインストアにて11月27日12時00分より12月6日23時59分まで受注している。

▼ 佐藤都志也捕手･西川史礁外野手 ベストナイン賞受賞記念グッズ 商品一例

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・トートバッグ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：4,000円※全て税込み

▼ 小川龍成内野手･藤原恭大外野手 三井ゴールデン・グラブ賞受賞記念グッズ商品一例

・Tシャツ（サイズ：S･M･L･XL、カラー：ブラック･ホワイト）：メインビジュアル：4,500円直筆メッセージ：3,800円

・ハンドタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：1,000円※全て税込み。

※記念メモラビリアは後日販売

※その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて

※直筆メッセージデザインに施されているメッセージとサインはプリント