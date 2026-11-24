ファミリーマートは11月24日から12月7日まで、全国の約1万6,500店で、温かいそば・うどん・ラーメンを1品購入すると、対象の「綾鷹」1本と交換できる無料引換券がもらえるキャンペーンを実施する。

引換期間は12月14日まで

無料引換券は「綾鷹 濃い緑茶」または「綾鷹」(各650ml)のいずれか1本に使える。引き換えは11月24日午前7時から12月14日までで、ホット飲料は対象外。

発券の対象は温かいそば・うどん・ラーメン全品。冷やし麺、パスタ、焼きそばなどの焼き麺、生麺、袋麺、カップ麺、冷凍麺、麺入りサラダ、グラタン類、お好み焼きは対象外となる。ほかのセールや割引券、引換券、回数券との併用はできない。

対象の麺は? 豚ラーメンや野菜入りのちゃんぽんも

「ラーメン荘歴史を刻め監修 ファミマの豚ラーメン」(698円)は、太麺に豚のうまみが詰まった濃厚なスープを合わせた一杯。11月10日から全国で販売している。

11月24日には「1/3日分野菜のちゃんぽん」(598円)が沖縄県を除く全国で登場。のど越しのよい丸麺に豚のうまみをきかせたスープを合わせ、野菜をたっぷり入れた。

同日、全国で発売する「大盛 辛みそまぜそば」(498円)は、大盛の麺に辛みそを合わせ、コーン、玉ねぎ、もやし、ねぎをトッピングした。

12月1日には、にんじん、大根、玉ねぎ、ごぼう、ねぎを使った「1/3日分野菜の豚汁うどん」(598円)を、宮崎県・鹿児島県・沖縄県を除く全国で発売する。

地域や店舗によっては、一部商品の取り扱いがない場合がある。