







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの佐藤都志也捕手が自身のインスタグラムを更新。22日にZOZOマリンスタジアムで開催されたファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2026」で、自らがキャプテンを務めた「TEAM BLACK」の勝利を報告した。



ファン感謝デーでは、選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて対決。佐藤は投稿で「チームブラック勝利🏅」「最高のチームでした！」と喜びをつづった。



公開した集合写真では、黒のパーカーを着た選手たちがグラウンドに並び、佐藤は最前列で両手でピース。もう1枚には、夕焼けを背に、左手にトロフィーを持ち、右手でガッツポーズを見せる姿が収められている。



佐藤は今季132試合に出場し、打率.225、いずれも自己最多の18本塁打、57打点をマークした。投稿では「ファンの皆様2026年シーズンありがとうございました！」と感謝を伝え、「また春季キャンプでお会いしましょう！」と呼びかけた。

































【実際の投稿】夕焼けも綺麗！ロッテ「TEAM BLACK」の集合ショット



佐藤都志也の公式Instagramより













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