







千葉ロッテマリーンズは12月5日に千葉県船橋市にある中山競馬場にて、JRA中山競馬場が主催する「スペシャルトークショー＆サイン入りグッズ抽選会」に益田直也投手と小野郁投手がゲスト出演することを発表した。









当日14時45分頃より、中山競馬場内にあるイベントホールにて実施するトークショーに両選手が出演し、無料で観覧が可能となる。



また、本イベントをプレミアムシートで楽しむことができるキャンペーンも実施され、プレミアムシートが当選された方は選手直筆サイン入りグッズが当たる抽選会イベントにも参加できる。



イベント概要は以下をご確認ください。



＜イベント概要＞

日程：12月5日（土）

時間：14時45分頃～15時30分頃、15時50分頃～16時頃

場所：中山競馬場・イベントホール

出演：益田直也投手 小野郁投手。抽選受付時間：9時30分～定員に達し次第終了

抽選場所：中山競馬場内 スタンド1階30番柱付近

抽選参加方法：当日に購入された馬券・UMACA利用明細・UMACAスマート照会画面のいずれか600円以上(複数枚合算可能)を提示して抽選が可能。

※当日は中山競馬場フリーパスの日（入場料無料の日）となります。





















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【了】