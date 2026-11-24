神奈川県横須賀市の走水地区で、10月31日から11月3日にかけて、アートや音楽、食などを通じて地域の魅力を発信するイベント「Through the Water 2026 Autumn」が開催された。同イベントの主催団体の一つである一般社団法人ひろひとは、走水を舞台に「海とミライのがっこう」を運営し、地域の自然や文化を生かした学びの場づくりに取り組んでいる。

会場の一つとなった旧走水小学校では、11月3日に東洋大学の学生たちが企画した出汁をテーマとする食育ワークショップが行われた。この企画には、NTT東日本が「海とミライのがっこう」と東洋大学をつなぐ役割を担っている。

本稿では、ワークショップの様子と、企画の狙いや地域循環型社会の共創を目指すNTT東日本の取り組みについて紹介する。

イベント会場の一つとなった旧走水小学校

5種類の出汁を飲み比べ、味の違いを体験

今回のワークショップでは、参加者が出汁の素材に触れたり、実際に味わったりしながら、感じたことを言葉にする食育体験が行われた。

企画した東洋大学の学生たちは、6月頃からオンラインでの打ち合わせを重ねたほか、「海とミライのがっこう」の体験プログラムにも参加し、走水の地域や活動への理解を深めながら企画を進めてきた。

ワークショップでは、まず昆布やイワシの煮干し、かつお節など、出汁の材料となる食材を観察。普段はなかなか触れる機会のない素材もあり、子どもたちは実際に手に取ったり、匂いを確かめたりした。

続いて、「にぼし」「あじ」「こんぶ」「あらじる」「かつお」の5種類の出汁を飲み比べ、それぞれの味や香りの違いを確かめた。出汁は最初に調味料を加えずに味わい、その後、塩を加えて味の変化を体験した。また、異なる種類の出汁を組み合わせて飲むことで、味がどのように変わるのかも確かめた。

こうした体験を通じて感じたことを自由に表現してもらうため、会場には感想を記入するシートも用意された。子どもたちからは「出汁は出汁でも、全然似てなかった」「自分の好きな出汁が見つけられてよかった」といった感想が寄せられた。また、大人の参加者からは「走水という海の幸に恵まれて生活して、改めて自然の恵みに感謝です」と、地元の食材に関する感想も寄せられた。

「おいしい」だけではない、学生たちの食育への工夫

ワークショップの企画に参加した東洋大学の本間さんは、家庭ではなかなかできない体験を提供したかったと説明する。また、大学での学びを生かし、素材そのものの味を感じてもらうことも大切にしたという。

また、今回のワークショップでは、参加者が感じたことを自分の言葉で表現することも重視した。本間さんによると、参加者には単に「おいしい？」と聞くのではなく、「どういうところが好き？」「どういう匂いがする？」といった質問を通じて、自由な感想を引き出すようにしていたという。

実際に子どもたちからは、味や匂いについてさまざまな反応があり、学生たちにとっても印象的だったという。東洋大学2年生の古川さんは、今回の体験を通じて出汁の作り方や味わい方を知り、食の豊かさや楽しさを感じてもらうとともに、地域の食材に関心を持ってもらいたいと話した。

NTT東日本が大学と地域をつなぐ狙い

今回のワークショップの実現に向けて、東洋大学と「海とミライのがっこう」の橋渡し役を担ったのがNTT東日本だ。

NTT東日本 地域循環型ミライ研究所 チーフエバンジェリストの阿部寛之氏によると、文化・食・自然といった地域資源を通じた地域の価値創造について研究しており、その中で、食を通じた学びや交流を重視した食育に取り組む東洋大学の露久保美夏先生と連携してきたという。これまでにも佐賀県で郷土料理をテーマとしたワークショップを実施しており、今回は走水で活動する「海とミライのがっこう」と大学をつなぐことで、地域の食文化を生かした企画が実現した。

NTT東日本 地域循環型ミライ研究所 チーフエバンジェリスト 阿部寛之氏

今回の企画では、学生たちが中心となってワークショップの内容を検討してきたが、その過程ではNTT東日本も、会議運営や企画立案に関するノウハウを伝えるなどの支援を行った。

NTT東日本 経営企画部 ミライ研究所の弓削満花氏によると、当初は学生たちの役割分担が明確ではなく、話し合いがまとまりにくい場面もあったという。そこで、会議の進め方やブレインストーミング、アイデアのまとめ方などを学生たちに伝えた。

一方、食育の内容については、露久保先生が学生向けに特別講義を実施。食育をテーマにした企画の考え方や構成について学ぶことで、学生たちはワークショップの内容を具体化していったという。

NTT東日本 経営企画部 ミライ研究所 弓削満花氏

また、今回の取り組みには、NTT東日本が研究を進める「越境体験による学び」という側面もある。越境体験とは、普段生活している環境を離れ、異なる土地や人、文化などに触れることで、新たな視点や価値観を得る体験のことだ。ミライ研では、こうした体験が参加者と地域の双方にもたらす効果について研究を進めている。

弓削氏によると、NTT東日本ではこれまでも社員を対象に越境体験を実施し、どのような学びや意識の変化が生まれるかを検証してきた。今回はその対象を社外の学生にも広げ、普段とは異なる地域で活動することによって、どのような学びや気づきが得られるかにも注目している。

阿部氏によると、今回あえて埼玉県内のキャンパスに通う東洋大学の学生たちを走水の地域活動につないだ背景には、「関係人口」を増やしたいという狙いがあるという。地域に住んでいなくても、地域の人々との交流を通じて、その土地への思いが育まれることを期待している。

旧走水小学校を地域の学びの場に

「海とミライのがっこう」の活動に取り組むジョンさんは、走水の自然環境を未来に残していきたいという思いから、地域でさまざまな活動を続けている。

今回開催された「Through the Water 2026 Autumn」も、走水の海や湧き水など、地域に根差した「水」をテーマに企画されたものだ。ジョンさんによると、地域外から訪れる人に走水の自然や文化の魅力を知ってもらうだけでなく、地域の人々自身にも、自分たちの街の可能性を再発見してもらう狙いがあったという。

同じく「海とミライのがっこう」の運営に携わる藤澤さんも、今回の取り組みについて、「一般社団法人ひとひろ」の立ち上げ後、最初のイベントとして、さまざまな団体や地域住民を巻き込みイベントが広がったことを成果として挙げる。アート作品の展示などを通じて、旧走水小学校の新たな魅力に気づいた来場者もいたという。

こうした取り組みを踏まえ、ジョンさんは旧走水小学校の今後の活用について、市内の小中学校が課外学習や総合学習などで利用できる場所になることを期待している。また、閉校後も地域のシンボルとして、住民が学校を訪れる機会を増やしていきたいと考えている。

その中で大切にしているのが、子どもたちが自然に触れる機会をつくることだ。ジョンさんは「一番大事なのは自然と遊ぶということだと思うので、そういった機会がもっと作れたらいいかなと思います」と語った。