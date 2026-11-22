プレミアリーグ第11節が現地時間21日に行われ、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）とイプスウィッチが対戦した。

ホームのスパーズは10試合を消化したリーグ戦で勝ち点「12」の現在11位。3連勝を記録していたものの、前節はリーズに0－1で敗戦を喫し、足踏みとなった。対するアウェイのイプスウィッチは勝ち点「11」の15位。現在は4試合勝利から遠のいており、目標とする残留のためにも勝ち点を積み重ねたいところだ。

イプスウィッチの前田大然が前節に続きスタメンに名を連ねた一戦は、スパーズが序盤に先手を取ることに成功。クロスからチャンスを作り続けると、ペドロ・ポロにクロスにルカ・ウィリアムズ・バーネットが飛び込み、待望のトップチーム初ゴールを挙げる。

その後も主導権を握るスパーズは、モハメド・クドゥスの直接FKでゴールに近づく。前半アディショナルタイムには、バーネットとジェームズ・マディソンがイプスウィッチゴールを脅かしたが、GKクリスチャン・ウォルトンが連続セーブを披露し、追加点を与えずに前半終了を迎える。

後半の立ち上がりにスパーズが追加点。バーネットが左サイドからエリア内へ侵入し、鋭いクロスを供給。そこにドミニク・ソランケが合わせ、リードを2点に広げる。一方のイプスウィッチは55分に3枚替えを敢行。このタイミングで前田もピッチを後にする。

その後、2点を追いかけるイプスウィッチが、攻撃の時間帯を増やすが、スパーズも最後のところで自由にはさせず、2－0のまま試合を終えた。

次節、スパーズは29日にサンダーランドと、イプスウィッチは28日にアストン・ヴィラとそれぞれ対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 2－0 イプスウィッチ

【得点者】

1－0 15分 ルカ・ウィリアムズ・バーネット（スパーズ）

2－0 52分 ドミニク・ソランケ（スパーズ）



【ゴール動画】バーネットがトップチーム初ゴール



