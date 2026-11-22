プレミアリーグ第11節が現地時間21日に行われ、コヴェントリーとクリスタル・パレスが対戦した。

11月の代表期間明けに日本人対決が実現した。今季プレミアリーグに昇格したコヴェントリーは、ここまで勝ち点「9」の17位。一方、クリスタル・パレスは最下位に低迷しており、代表期間中に指揮官交代を決断。ピエール・サージュ前監督を解任し、トーマス・フランク監督を招へいした。

コヴェントリーの坂元達裕、クリスタル・パレスの鎌田大地がスタメン出場。冨安健洋はメンバー外となった。新体制のクリスタル・パレスは「4－2－3－1」を採用し、鎌田は2列目中央での起用となった。

試合はコヴェントリーが5分に先制。左サイドからエリア内に侵入すると、ジャック・ルドニの折り返しにタイウォ・アウォニイが合わせ、ホームチームが幸先いいスタートを切る。続く9分にはアウォニィがクリスタル・パレスDF陣の背後に抜け出しGKも交わすが、アクセル・ディサシが懸命に戻り、早い時間帯での追加点は与えない。

すると13分にクリスタル・パレスのジェレミ・ピノが同点弾。鎌田が深い位置からフロスを折り返すと、ヨルゲン・ストランド・ラーセンの落しにピノが押し込んだ。迎えた30分、坂元がスーパーゴール。ルドニのパスを胸トラップで収めて左足一閃。強烈なミドルシュートを突き刺し、再びコヴェントリーがリードを奪う。その後も坂元は守備でも献身的なプレスを披露。

対するクリスタル・パレスは42分に鎌田がDFラインの背後を突き、シュートを放つが、GKカール・ラッシュワースが正面でセーブ。前半アディショナルタイム、ピノのクロスにストランド・ラーセンがヘディングシュートを合わせ、再び試合を振り出しに戻し、2－2で前半が終了する。

後半はクリスタル・パレスが押し込む時間が長くなるが、スコアは変わらず時間が経過。そのまま終盤まで進むと、迎えた85分にコヴェントリーが勝ち越し。ロングスローにブランドン・トーマス・アサンテが飛び込むと最後はドワイト・マクニールのオウンゴールを誘発し、コヴェントリーがこの試合3回目のリードを奪う。

その後、コヴェントリーが逃げ切りに成功し、ホームで3－2の勝利を収めた。

次節、コヴェントリーは28日にリーズと対戦。クリスタル・パレスは26日にUEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節レアル・ソシエダ戦を挟み、29日にハル・シティと対戦する。

【スコア】

コヴェントリー 3－2 クリスタル・パレス

【得点者】

1－0 5分 タイウォ・アウォニイ（コヴェントリー）

1－1 13分 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）

2－1 30分 坂元達裕（コヴェントリー）

2－2 45＋2分 ヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス）

3－2 85分 オウンゴール（コヴェントリー）

【ゴール動画】坂元達裕が左足スーパーミドル！



